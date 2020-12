Mbappe bedankt sich bei Tuchel: "So ist das Gesetz des Fußballs"

Paris Saint-Germain schweigt nach wie vor, aber Weltmeister Kylian Mbappe hat sich bereits von Trainer Thomas Tuchel verabschiedet . "So ist leider das Gesetz des Fußballs, aber niemand wird Ihre Zeit hier vergessen", schrieb der 22-Jährige auf seinem Instagram-Account: "Sie haben ein gutes Kapitel in der Geschichte des Klubs geschrieben, und ich danke Ihnen."

Einen Tag nach dem 4:0-Sieg von PSG gegen den Abstiegskandidaten Racing Straßburg hatten L'Equipe , der Radiosender RMC und die Bild -Zeitung am Donnerstag von der Entlassung des 47-jährigen Tuchel berichtet. Sein Nachfolger soll demnach der Argentinier Mauricio Pochettino werden. Eine offizielle Stellungnahme des Klubs gab es auch am Morgen des ersten Weihnachtstages zunächst nicht.

Tuchel war in der Nacht auf Donnerstag über die Trennung informiert worden. Zu diesem Zeitpunkt waren die meisten Spieler bereits auf dem Weg in ihre Heimat, um Weihnachten mit ihren Familien verbringen zu können. Wie die L'Equipe schreibt, wurde einige ausgewählte Spieler zwischen ein und zwei Uhr Nachts zunächst per Anruf von der Entwicklung informiert. Die Nachricht habe sich dann über die WhatsApp-Gruppe des Teams verbreitet.