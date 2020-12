BVB: Erling Haaland über Erfolgsrezept, Traum Borussia Dortmund und Tore

Dies sei für ihn "sehr schwierig" zu beantworten, erklärte der norwegische Nationalspieler in der DAZN-Serie "BVB 09 - Stories who we are" zunächst. Letztlich fasste er seinen Antrieb und seine Motivation dann aber doch noch gekonnt in Worte: "Für mich geht es darum, einen frischen Körper und einen klaren Verstand zu haben - und damit den Erfolg zu jagen."