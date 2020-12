Vendee Globe: Herrmann schiebt sich auf Platz drei vor

Am Weihnachtsmorgen hat sich Boris Herrmann auf den dritten Platz der Gesamtwertung bei der Vendee Globe verbessert.

Am Weihnachtsmorgen hat sich Boris Herrmann an Bord seiner Hightech-Yacht Seaexplorer selbst beschenkt und sich auf den dritten Platz der Gesamtwertung bei der Vendee Globe verbessert. "Unglaublich! Dritter bei Halbzeit, das hätte ich mir nie erträumt", schrieb der Hamburger bei Twitter: "Ein schönes Weihnachtsgeschenk für uns alle und vor allem für die, die so hart für dieses Projekt gearbeitet haben."