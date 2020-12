AFC Sunderland: Milliardär Kyril Louis-Dreyfus (22) will zurück in Premier League

Das Besondere daran: Es handelt sich dabei um einen gerade einmal 22-Jährigen, der als Milliardär daherkommt. Kyril Louis-Dreyfus soll den englischen Traditionsklub aus der EFL League One, der dritthöchsten Spielklasse in England, zurück in die Erfolgsspur führen. (Ergebnisse und Spielplan der Premier League)

So lautet zumindest sein Ziel. "Ich kann es kaum erwarten, bald loszulegen, und ich glaube, dass wir den Sunderland AFC zurück an die Spitze des englischen Fußballs führen können", teilte Louis-Dreyfus in einer Erklärung an Heiligabend mit.