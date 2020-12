WWE SmackDown: Roman Reigns betrügt im Käfig, Big E jubelt

In der Nacht vom ersten auf den zweiten Weihnachtsfeiertag standen in der vorab aufgezeichneten Episode gleich drei Titel auf dem Spiel, auch Universal Champion Roman Reigns trat nach dem TLC-Spektakel gegen Kevin Owens erneut gegen seinen Rivalen an - diesmal in einem Steel Cage Match, das erneute Eingriffe von Reigns' Neffen Jey Uso theoretisch hätte ausschließen sollen.