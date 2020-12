Eintracht Frankfurt: Bas Dost verlässt SGE und wechselt zu FC Brügge

Bas Dost wird nach der Winterpause nicht länger für Eintracht Frankfurt auflaufen. Wie die Hessen am Heiligabend mitteilten, wechselt der Niederländer zum belgischen Tabellenführer FC Brügge. (Transferticker: Alle News und Gerüchte)

Dost, der in der Bundesliga auch schon für den VfL Wolfsburg gespielt hatte, war im Sommer 2019 von Benfica Lissabon nach Frankfurt gewechselt.

In 43 Pflichtspielen für die Eintracht traf der 31-Jährige 15 Mal ins gegnerische Tor. In der laufenden Saison verbuchte Dost fünf Tore und drei Assists in 13 Einsätzen und ist damit Frankfurts zweitbester Scorer hinter Sturmpartner André Silva (10 Tore, vier Assists).