Lars und Sven Bender beenden Karriere, Marco Kurz erinnert an Anfänge bei 1860

Marco Kurz förderte Lars und Sven Bender schon in der U23 von 1860 München. Zum Karriereende der Zwillinge erinnert er sich bei SPORT1 an ihre Anfänge.

"Nach langer Bedenkzeit und unzähligen Gedankenspielen hinsichtlich unserer Zukunft sind wir letztlich zu dem Entschluss gekommen, dass wir unsere Reise mit Bayer 04 nicht fortführen werden", verkündeten Lars und Sven Bender in einer gemeinsamen Stellungnahme am vergangenen Montag ihr Karriere-Ende.

Förderer Kurz vom Bender-Abschied überrascht

Lars und Sven Bender "absolute Fighter"

Kurz kann Bender-Zwillinge verstehen

Kurz erinner sich: "Lars und Sven waren einfach andere Typen als ein Timo Gebhart oder Manuel Schäffler. Sie haben viel reflektiert und waren vor allem zielorientiert. Mit 17 so fleißig und professionell, das war schon verwunderlich, denn es waren ja junge Menschen, die auch mal Blödsinn machen sollten. Aber sie wussten, was sie wollen."

Rustikal und furchtlos - Benders machen Kurz Sorgen

Kurz denkt an so manche Trainingseinheit zurück, in der es hoch her ging. "Ich hatte das eine oder andere mal Respekt, weil die Jungs doch überall ihre Beine und Köpfe rein hielten. Am Anfang hätte ich mir etwas mehr Cleverness gewünscht, aber dass sie ihren Weg gehen würden, war klar."