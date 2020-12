Trotz Horrorjahr: Leclerc für 2021 optimistisch

Charles Leclerc geht trotz der großen Probleme von Ferrari in der vergangenen Formel-1-Saison mit viel Optimismus ins neue Jahr. "Es wird zwar schwierig, 2021 den Titel zu holen, doch ich glaube an unseren Erfolg - jedesmal, wenn ich ins Auto einsteige", sagte der 23-Jährige im Interview mit Sky Sport am Donnerstag.

In der abgelaufenen Saison war Ferrari mit dem SF1000 - wegen des 1000. Rennens der Roten in der Königsklasse - und maximalen Ambitionen an den Start gegangen. Mit Rang sechs in der Konstrukteurs-WM stand letztlich das schlechteste Ergebnis seit 40 Jahren.