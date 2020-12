Darts-WM 2021: Nico Kurz nach Aus gegen Clemens zurück in Deutschland

Trotz der ursprünglichen Befürchtung, Weihnachten in London verbringen zu müssen, hat es Nico Kurz nach seinem Aus bei der WM zurück in die Heimat geschafft.

Der deutsche Darts-Spieler hat es am Tag vor Heiligabend doch noch geschafft, in seine Heimat zurückzukehren.

"Nach mehreren Stunden Autofahrt, endlich wieder zurück in Deutschland", verkündete der 23-Jährige, der am Montagabend durch eine 1:3-Niederlage in der 2. Runde gegen Gabriel Clemens ausgeschieden war, auf Instagram. Seit Sonntagabend waren Großbritanniens Grenzen dicht.