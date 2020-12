Danny Rose von Tottenham Hotspur nach Autounfall offenbar festgenommen

Danny Rose war offenbar in einen Autounfall verwickelt © Getty Images

Der Verteidiger von Tottenham Hotspur war in der Nacht auf Mittwoch in einen Autounfall verwickelt und soll dabei auf der A45 mit einer Leitplanke kollidiert sein. Dies berichtet die Sun . Zu dem Unfall sei es demnach um 4 Uhr morgens gekommen.

Rose wurde dem Bericht zufolge nicht verletzt, sein Auto sei aber stark in Mittleidenschaft gezogen worden. Ein Alkoholtest an der Unfallstelle soll negativ ausgefallen sein, der 30-Jährige wurde aber dennoch in Gewahrsam genommen.