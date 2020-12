NFL: Dwayne Haskins von Washington feiert in Stripclub ohne Maske

Damit hat Haskins klar gegen die Corona-Regeln der NFL verstoßen. Das Team hat bereits Stellung genommen: "Dem Washington Football Team sind die Social-Media-Beiträge bekannt, in denen Dwayne Haskins in einem Strip-Club ohne Maske feiert. Sie stehen mit der NFL in Kontakt und werden die Angelegenheit intern bearbeiteten", schrieb NFL-Insider Tom Peilssero auf Twitter.

Auch Haskins selbst äußerte sich. "Ich werde aus diesem Fehler lernen und alles tun, was ich kann, um diesem Team zu helfen. Ich werde alles tun, was in meiner Macht steht, um das Beste aus meiner zweiten Chance zu machen. Ich hätte das Team nicht in Gefahr bringen dürfen", sagte er gegenüber ESPN.