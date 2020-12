BVB: Hans-Joachim Watzke über Transfers

Hans-Joachim Watzke ist mit der bisherigen Saison von Borussia Dortmund nur bedingt zufrieden und legt den Finger in die Wunde. Er spricht auch über Winter-Transfers.

Von Zufriedenheit war der Geschäftsführer des BVB dabei ein gutes Stück entfernt. "In der Bundesliga haben wir vier Punkte zu wenig für einen Zwei-Punkte-Schnitt, der schon unser Anspruch sein sollte", sagte Watzke im Gespräche mit der Funke Mediengruppe .

Tatsächlich findet sich Dortmund in der Liga vor der kurzen Weihnachtspause auf dem fünften Tabellenplatz wieder - acht Punkte hinter Spitzenreiter Bayern München. Mit dem Abschneiden in den anderen beiden Wettbewerben kann Watzke deutlich besser leben.

"Im DFB-Pokal hatten wir noch nicht die schwierigsten Aufgaben, sind aber ungefährdet ins Achtelfinale gekommen. In Braunschweig hatte ich nie das Gefühl, dass wir ausscheiden könnten. In der Champions League sind 13 Punkte völlig in Ordnung", sagte der 61-Jährige.