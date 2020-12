THW heiß auf Europas Krone: "Gezeigt, dass wir bereit sind"

Rekordmeister THW Kiel geht nach seiner Machtdemonstration in der Bundesliga mit einer breiten Brust in das Finalturnier der Champions League.

"Dieses Spiel hat ihnen gezeigt, dass wir da sind, dass wir bereit sind", sagte THW-Trainer Filip Jicha am Mittwochabend nach dem 32:23 (15:11) im Topspiel gegen die Rhein-Neckar Löwen in Richtung der Kieler Königsklassen-Gegner.