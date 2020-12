Anzeige

AEW Dynamite: Sting begründet Wechsel von WWE zu AEW Sting begründet Wechsel zu AEW

Sting trat einmal mehr bei AEW Dynamite auf © AEW

M. Hoffmann

Legende Sting führt bei AEW Dynamite näher aus, warum er von WWE zu der neuen Liga gewechselt ist - und würdigt einen verstorbenen Mentor.

Was treibt Wrestling-Legende Sting an, mit 61 nochmal ein Comeback zu wagen und wie genau ist seine Rolle definiert?

Bei der Weichnachtsausgabe von AEW Dynamite, der TV-Show seines neuen Arbeitgebers, hat "The Icon" zumindest einen Teil der Antworten geliefert.

In einem im Ring geführten Interview mit Kommentator Tony Schiavone - einst auch schon die Stimme von Stings früherer Liga World Championship Wrestling (WCW) - ging der Stinger etwas näher als bisher auf seine Motivation ein.

Sting würdigt verstorbenen Mentor Dusty Rhodes

In Anspielung darauf, dass AEW in den USA dieselbe TV-Heimat hat wie einst WCW - den von Milliardär und Ex-WCW-Eigentümer Ted Turner ausgebauten Sender TNT - meinte Sting, dass er zurück im Dschungel sei. Er hätte den Original-Dschungel mit aufgebaut und es fühle sich gut an, nun Teil eines neuen, florierenden Dschungels zu sein.

Auf die Frage, was genau er vorhabe und wie seine Beziehung zu Liga-Co-Chef Cody Rhodes und TNT-Champion Darby Allin sei, denen er schon im Ring begegnet war, holte Sting weiter aus: Er blickte zurück auf die Anfänge seiner Karriere und würdigte die Rolle, die Codys verstorbener Vater, der legendäre Dusty Rhodes dabei gespielt hätte.

Er erinnere sich genau, wie Dusty sich in einst beiseite genommen und seine Vision des ursprünglichen Sting-Charakters erklärt hätte: Bunte Farbe, bunte Kleidung - Sting hätte "im Dunkeln leuchten" und gegen den legendären Ric Flair antreten sollen, rekapitulierte dieser, während er Rhodes' berühmtes Lispeln imitierte.

Genau dazu sei es gekommen, erinnerte sich Sting - und es fühle sich nun wie ein geschlossener Kreis an zu sehen, was Dustys Sohn Cody nun mit AEW aufgebaut hätte (Im SPORT1-Interview: Cody Rhodes erklärt die Vision hinter AEW).

Darby Allin kommt Sting zu Hilfe

Stings Andeutung, dass er Top-Talent Darby Allin auf ähnliche Weise helfen will wie Dusty Rhodes damals ihm, wurde unterbrochen von Taz und seinen Schergen, die den Stinger als Egoist beschimpften, der wieder in den Vordergrund dränge.

Ehe die Situation eskalieren konnte, ging das Licht aus und als es wieder anging, stand Allin mit Sting im Ring. Taz befahl darauf den taktischen Rückzug - und drohte Allin an, dass sein Schützling Brain Cage ihn in zwei Wochen bei New Year's Smash den Titel abnehmen werde.

Im Hauptkampf dieser Episode verteidigten die Young Bucks ihre Tag-Team-Titel gegen das junge Duo The Acclaimed. Nick und Matt Jackson rangen die Herausforderer in einem sehenswert actionreichen Match mit dem BTE Trigger nieder.

Eine eher skurrile Entwicklung derweil: Damenchampion Hikaru Shida wurde Opfer einer Vampirattacke der mysteriösen Abadon:

Die Ergebnisse von AEW Dynamite "Holiday Bash" am 23. Dezember 2020: