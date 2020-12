NBA: Houston Rockets gegen Oklahoma City Thunder wegen Corona abgesagt

Harden vorerst ausgeschlossen

Nach Informationen von ESPN wurde unter anderem Rookie Kenyon Martin Jr. positiv getestet. Der Youngster hielt sich am Dienstagabend zusammen mit John Wall und DeMarcus Cousins in einer Wohnung auf, als sich diese die Haare schneiden ließen. Das Ex-All-Star-Duo befindet sich bereits in Quarantäne, waren am Mittwoch aber negativ getestet worden.