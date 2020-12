Serie A: Rebic und Calhanoglu treffen für Tabellenführer AC Mailand

Der italienische Ex-Meister AC Mailand behauptet die Tabellenführung in der Serie A dank eines Last-Minute-Sieges. Für die Rossoneri treffen Ante Rebic und Hakan Calhanoglu.

Der italienische Ex-Meister AC Mailand hat die Tabellenführung der Serie A dank eines Last-Minute-Siegs behauptet. Die Mailänder gewannen am Mittwochabend auch dank der Tore zweier ehemaliger Bundesliga-Profis 3:2 (2:1) gegen Lazio Rom und verbringen die Weihnachtstage somit an der Spitze. Erster Verfolger bleibt zum Jahresabschluss Stadtrivale Inter Mailand nach dem 2:1 (0:0) bei Hellas Verona.

Die Mailänder Teams trennt in der Tabelle ein Punkt. Erster Verfolger des Duos ist die AS Rom, die nach dem 3:2 (1:0) gegen Cagliari Calcio aber bereits sechs Zähler hinter Inter liegt. Auf Rang vier steht US Sassuolo Calcio nach dem 3:2 (1:0) bei Sampdoria Genua. (Ergebnisse und Spielplan der Serie A)