DFB-Pokal: Jörg Dahlmann nach Spruch über Thomalla als Kommentator abgesetzt

Jörg Dahlmann äußert sich am Mikrofon herablassend über Loris Karius' Freundin Sophia Thomalla. Trotz seiner Entschuldigung hat dieser verbale Fehltritt Folgen für ihn.

Was als flapsiger Spruch gemeint war, wurde für Jörg Dahlmann zu einem PR-Desaster und kostete ihn am Tag darauf auch noch seinen Einsatz beim Pokalspiel zwischen Mainz 05 und dem VfL Bochum.

Doch der Reihe nach: Dahlmann kommentierte am Dienstagabend die Partie Union Berlin gegen den SC Paderborn (2:3) für Sky. In diesem Zweitrunden-Spiel des DFB-Pokals musste Union-Keeper Loris Karius nach 36 Minuten schon drei Gegentore hinnehmen - und das nachdem er in der Bundesliga nur Ersatz des eigentlichen Stammkeepers Andreas Luthe.