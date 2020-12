Werder spaziert locker ins Achtelfinale - Hannover ohne Chance

Verkorkstes Jahr, versöhnlicher Abschluss: Werder Bremen ist locker ins Achtelfinale des DFB-Pokals spaziert. Die Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt gewann in der 2. Runde völlig verdient mit 3:0 (2:0) beim Zweitligisten Hannover 96. Theodor Gebre Selassie (30.) und Josh Sargent (32.) brachten Werder am Tag vor Heiligabend mit einem Doppelschlag früh in Führung, Jean-Manuel Mbom (60.) machte dann alles klar. Hannover blieb insgesamt blass.

Damit endet das Jahr, in dem Werder im Sommer nur über den Umweg der Relegation in der Bundesliga geblieben war, für den Traditionsklub mit einem kleinen Happy End. Den Hanseaten gelang nach vier Niederlagen in den letzten fünf Bundesliga-Spielen dabei nicht alles, aber am Ende biss sich der Favorit im Nordduell durch und kann an Weihnachten nun durchatmen.