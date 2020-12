WWE NXT: Damenchamp Io Shirai von Rückkehrerin attackiert

Mercedes Martinez attackiert NXT Women’s Champion

Martinez ehemalige Kontrahentin Rhea Ripley bekam es in der Show währenddessen mit Dakota Kai zu tun. Unter der Beobachtung von Raquel Gonzalez konnte Rhea das Match mit ihrer Spezialattacke, dem Riptide, gewinnen. Danach kam es jedoch zur Auseinandersetzung mit Gonzalez. Trotz der Einmischung einiger Referees und Trainer, konnten die Beiden unter dem tosenden Beifall der Fans einige Schläge austauschen. Für "New Year’s Evil" in zwei Wochen, wurde ein Last Woman Standing Match zwischen Gonzalez und Ripley angekündigt.