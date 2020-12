Premier League: Mesut Özil würde dem FC Arsenal gerne helfen

Abstiegsangst bei Arsenal: So reagiert Arteta

Mesut Özil kommt in dieser Saison beim FC Arsenal nicht zum Zug. Per Twitter äußert sich der Ex-Nationalspieler zu seiner Situation und zur Krise seines Klubs.

Arsenal hat nur eines der jüngsten sechs Pflichtspiele gewonnen. In der Premier League ist der 13-malige Meister seit sieben Begegnungen sieglos (fünf Niederlagen) und auf Rang 15 abgerutscht, am Dienstag scheiterte er im Ligapokal-Viertelfinale an Manchester City (1:4).