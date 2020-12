Jürgen Klopp über Mehmet Scholls Kritk an Edin Terzic

Nach der heftigen Kritik von Mehmet Scholl am BVB-Trainer Edin Terzic meldet sich Jürgen Klopp zu Wort. Bei SPORT1 lässt der Liverpool-Coach kein gutes Haar an Scholl.

Am vergangenen Wochenende erwischte es den neuen BVB-Trainer Edin Terzic, dem Scholl analytische Defizite vorwarf. "In seinen Worten steckt nicht viel drin. Das ist so, als würde ich sagen, morgen geht die Sonne weiter. Seine Analyse ist nicht greifbar", bemängelte Scholl in der Bild.