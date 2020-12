FSV Mainz: Stefan Hofmann zu Lichte und Heidel

Schröder-Aus in Mainz

Mainz 05: Folgen Heidel und Svensson?

Beim Zweitrundenspiel des DFB-Pokals gegen den Zweitligisten VfL Bochum ( DFB-Pokal, 2. Runde: Mainz 05 - VfL Bochum ab 20.45 Uhr im LIVETICKER ) wird Trainer Jan-Moritz Lichte auf der Bank sitzen. Es könnte jedoch sein letztes Spiel sein. Nach SPORT1 -Informationen steht Lichte vor dem Aus in Mainz. In elf Partien unter seiner Regie sammelten die Rheinhessen nur sechs Zähler.

"Er ist momentan in einer Verfassung, wo er sagt, dass er darauf verzichten will. Dafür habe ich Verständnis", sagte Hofmann bei Sky. Dass dies bereits ein Zeichen für Lichtes' schnelles Aus ist, verneinte er: "Die Entscheidung wird sicher in der Weihnachtszeit fallen. Wir werden alles auf den Kopf stellen und Entscheidungen treffen."