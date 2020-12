Maradona: Staatsanwaltschaft veröffentlicht Expertenbericht

Diego Maradona litt an Nieren-, Herz-Kreislauf- und Leberproblemen, hatte aber in der Zeit vor seinem Tod weder Alkohol noch Drogen konsumiert.

Die verstorbene Legende Diego Maradona litt an Nieren-, Herz-Kreislauf- und Leberproblemen, hatte aber in der Zeit vor ihrem Tod am 25. November weder Alkohol noch Drogen konsumiert. Dies geht aus einem am Dienstag veröffentlichten Expertenbericht hervor, der im Auftrag der zuständigen Staatsanwaltschaft von San Isidro bei Buenos Aires erstellt wurde.