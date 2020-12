DFB-Pokal: VfB Stuttgart - SC Freiburg 1:0 - Klimowicz kotzt

In der zweiten Runde des DFB-Pokals setzt sich der VfB Stuttgart im Bundesliga-Duell gegen den SC Freiburg durch. Mateo Klimowicz übergibt sich auf dem Rasen.

Kalajdzic vermiest Streich-Jubiläum

Streich musste in seiner 25. Pokalpartie als Chefcoach den 25. Stuttgarter Pflichtspielsieg im Derby erleben. Seine Mannschaft ließ die Stärken, die ihr zum Jahresabschluss drei Ligasiege in Serie gebracht hatten, viel zu lange vermissen und scheiterte zum dritten Mal hintereinander in Runde zwei.