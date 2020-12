DFB-Pokal: Hannover - Werder 0:3, Mainz - Bochum, Wiesbaden - Regensburg

Mainz 05verabschiedete sich in der 2. Runde aus dem DFB-Pokal © Imago

In der zweiten Runde des DFB-Pokals setzt sich Werder Bremen gegen Zweitligisten durch. Mainz 05 scheitert trotz Führung und einem Mann mehr.

Der krisengeschüttelte FSV Mainz 05 hat nach turbulenten Tagen in einem Elfmeterkrimi den Einzug ins Achtelfinale des DFB-Pokals verpasst, die anderen Bundesligisten gaben sich hingegen keine Blöße.

Während die Rheinhessen gegen den ambitionierten Zweitligisten VfL Bochum 0:3 im Elfmeterschießen verloren, zogen Werder Bremen, der VfB Stuttgart und der VfL Wolfsburg am Tag vor Heiligabend in die nächste Runde ein.

Mainz: Lichte vor dem Aus

Jean-Paul Boetius (7.) und Danny Latza (55.) brachten die Mainzer einen Tag nach der Trennung von Sportvorstand Rouven Schröder zunächst in Führung, der VfL glich dank Gerrit Holtmann (66.) und des Last-Minute-Tores von Robert Tesche (90.+4) aber noch aus. Im Elfmeterschießen verschossen die allesamt eingewechselten Adam Szalai, Kevin Stöger und Jean-Philippe Mateta für die 05er. ( SERVICE: Das Spiel zum Nachlesen im Ticker ).

Für den schwer angezählten Jan-Moritz Lichte dürfte es das letzte Spiel als Cheftrainer gewesen sein. Am Bruchweg stehen unruhige Weihnachtstage bevor.

Nach der Vertragsauflösung von Schröder stehen die Bosse unter Zeitdruck. Der geschätzte Ex-Manager Christian Heidel soll übernehmen und den Klub vor dem Abgrund retten, bat aufgrund der Entwicklungen aber zunächst um Bedenkzeit. Der 57-Jährige, der ursprünglich für einen anderen Vorstandsposten vorgesehen war, wollte laut Vereinsboss Stefan Hofmann eigentlich nicht mehr an die "vorderste Front".

Völlig offen ist zudem, mit welchem Trainer der Tabellenvorletzte der Bundesliga ab dem 28. Dezember in den Kampf um den Klassenerhalt geht. "Das kann ich jetzt nicht sagen. Ich werde mit Christian Heidel über Weihnachten desöfteren telefonieren. Er hat genügend Expertise und ein Netzwerk um das zu entscheiden", sagte Hofmann nach dem Spiel bei Sky. Vieles deutet also auf den zweiten Trainerwechsel bei Mainz in dieser Saison hin.(Ergebnisse/Spielplan des DFB-Pokals)