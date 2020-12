Boxen: Hammer will zu Olympischen Spielen

Die mehrmalige Box-Weltmeisterin Christina Hammer (Dortmund) will sich für die Olympischen Spiele in Tokio qualifizieren.

Die mehrmalige Box-Weltmeisterin Christina Hammer (Dortmund) will sich für die Olympischen Spiele in Tokio qualifizieren. "Normalerweise geht man den Weg andersrum, ist also erst bei den Amateuren, geht dann im besten Fall zu Olympia und wird danach Profi. Ich mach's jetzt andersrum", sagte Hammer: "Olympia ist für jeden Sportler das Größte, denn man kann Geschichte schreiben. Ich möchte die erste deutsche Boxerin sein, die eine Olympiamedaille mit nach Hause bringt."