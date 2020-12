FC Bayern: Klub-WM in Stadien für WM 2022

Bayern München wird bei der Klub-WM in Katar in zwei von acht Stadien antreten, die Ende 2022 auch Spielstätten der Weltmeisterschaft sein werden.

Bayern München wird bei der Klub-Weltmeisterschaft im kommenden Jahr in Katar (1. bis 11. Februar 2021) in zwei von acht Stadien antreten, die Ende 2022 auch Spielstätten der Weltmeisterschaft sein werden. Sein Halbfinale am 8. Februar 2021 (19.00 Uhr MEZ) bestreitet der Triple-Gewinner im umgebauten Ahmad-bin-Ali-Stadion. Die beiden Finalspiele finden am 11. Februar im Education City Stadium statt.