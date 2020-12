Ex-Athletensprecher erneuert Kritik an Große

Der frühere Shorttrack-Athletensprecher und Assistenz-Bundestrainer Leon Kaufmann-Ludwig hat seine Kritik an der neuen Führung der Deutschen Eisschnelllauf- und Shorttrack-Gemeinschaft (DESG) um Präsident Matthias Große erneuert. In einem detaillierten Beitrag im Internet stellte der 24-Jährige seine Sicht der Vorfälle dar, die Anfang Dezember nach nur knapp drei Monaten zu einem vorzeitigen Ende seines Trainer-Engagements geführt hatten. So habe sich die Verbandsspitze nicht an finanzielle Absprachen gehalten und wochenlang nicht auf Kontaktversuche reagiert.