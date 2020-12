NBA-Teams melden 107 "Internationale Spieler" aus 41 Ländern

Über 100 "International Players" sind in der NBA aktiv © AFP/GETTY IMAGES/SID/Kevin C. Cox

Die Basketball-Profiliga NBA ist wieder etwas weltumspannender geworden. 107 internationale Spieler aus 41 Ländern gehören den Kadern an.

Die NBA ist wieder etwas weltumspannender geworden. 107 "International Players" aus 41 Ländern meldeten die 30 Teams in ihren Kadern für den Saisonauftakt. Im Vorjahr waren es 108 Spieler mit einer anderen als der US-Nationalität aus 38 Ländern. Am internationalsten war die NBA in der Saison 2016/17 (113 Spieler) und 2017/18 (42 Nationen).