Fußballverband untersucht rassistischen Vorfall in der Serie B

Ein rassistischer Vorfall beim Serie-B-Spiel Chievo-Pisa (2:2) hat für einen Eklat in Italien gesorgt. Chievo protestierte am Dienstagabend in einem Schreiben wegen rassistischer Schmähungen gegen seinen Spieler Joel Obi. Der italienische Fußball-Verband will eine Untersuchung einleiten.