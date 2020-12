Darts-WM: Danny Baggish weint nach familärem Drama

Danny Baggish bangt nach Schlaganfall um Bruder

Baggishs älterer Bruder Harrison, ein Fernfahrer in Florida, hatte einen schweren Schlaganfall erlitten, musste wegen eines Blutgerinnsels im Kopf notoperiert werden.

Danny Baggish erfuhr es am Tag vor seinem Spiel gegen Lewis: "Ich bekam die Nachricht am Montag gegen 10 Uhr morgens von meiner Schwester." Die OP sei den Umständen entsprechend erfolgreich verlaufen, "die ersten 24 bis 48 Stunden danach sind die wichtigsten, also können wir nur weiter die Daumen drücken".