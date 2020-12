FC Barcelona: Pedri macht Lionel Messi wieder glücklich

Nach seinem Treffer zum 3:0-Endstand gegen Rayo Vallecano in La Liga zeigte er direkt mit seinem Finger und mit einem breiten Lächeln im Gesicht auf Pedri. Wenig später lag sich das Duo jubelnd in den Armen. Es feierte den 644 Treffer des 33-Jährigen, der damit nun der alleinige Rekordhalter bei Toren für einen einzigen Klub ist. Zuvor teilte er sich die Bestmarke mit Brasiliens Pele (FC Santos).

Messi glänzt gegen Vallecano

Der Argentinier kommt nach seinem wohl größten Tief seiner Karriere wieder ins Rollen. In den vergangenen vier Ligapartien schaffte er drei Treffer. Gegen Vallecano war der Superstar sogar an allen Toren maßgeblich beteiligt. Das 1:0 von Clement Lenglet bereitete er per Flanke vor (21.). Beim 2:0 von Martin Braithwaite leitete Messi per Traumpass im Strafraum den Angriff ein (65.). (Die Ergebnisse von La Liga)