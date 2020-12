Bundesliga: Florian Wirtz verlängert Vertrag bei Bayer Leverkusen

Der Bundesligist verkündete am Mittwoch die Vertragsverlängerung mit Toptalent Florian Wirtz. Der 17-Jährige unterschrieb vorzeitig für ein weiteres Jahr und ist nun bis 2023 an die Werkself gebunden.

"Florian hat unsere ohnehin großen Erwartungen in seinem ersten Jahr bei den Profis schon weit übertroffen", erklärte Leverkusens Sportgeschäftsführer Rudi Völler. "Wie selbstbewusst er in der Bundesliga und auf internationalem Parkett in der Europa League aufgetreten ist, war beeindruckend. Wenn er so weiterarbeitet und seine Entwicklung in dieser Form vorantreibt, wird Florian mit Sicherheit eine tolle Karriere machen."