Bundesliga: Christian Gross wird offenbar neuer Trainer des FC Schalke 04

Demnach hat der Aufsichtsrat dem Vorschlag des Sportvorstands Jochen Schneider zugestimmt, den Schweizer als "Retter" für ein halbes Jahr zu engagieren. Am kommenden Montag soll Gross zum ersten Mal das Training leiten.

Stevens sprang für zwei Spiele ein

Stevens hatte bei den letzten beiden Spielen des Jahres an der Seitenlinie gestanden, nachdem sich der Klub von Baum getrennt hatte.

Weil Schalke mit dem ebenfalls entlassenen David Wagner in die Saison gegangen war, ist Gross bereits der vierte Trainer in der laufenden Saison. In der Liga ist S04 mit vier Punkten nach 13 Spieltagen Letzter.