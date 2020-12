Beckenbauers unerfüllter Italien-Traum: "Das hat mich fasziniert"

Franz Beckenbauer hat in seiner Spielerkarriere fast alles erreicht - aber ein Traum ging nicht in Erfüllung.

Franz Beckenbauer hat in seiner Spielerkarriere fast alles erreicht - aber ein Traum ging nicht in Erfüllung: der Wechsel ins damalige Fußball-Paradies Italien. Vor allem das San-Siro-Stadion mit 100.000 Zuschauern habe ihn beeindruckt, "eine Atmosphäre, wie man sie in Deutschland noch nicht kannte. Das hat mich so fasziniert - ich wäre auf alle Fälle gegangen", sagte der Weltmeister von 1974 im Interview mit der Sport Bild.