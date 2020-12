Wayne Rooney spendet an Kinder-Sorgentelefon © AFP/SID/ADRIAN DENNIS

Englands Rekordtorschütze Wayne Rooney zeigt am Ende des schwierigen Corona-Jahres wieder einmal sein Herz für Kinder.

Englands Rekordtorschütze Wayne Rooney zeigt am Ende des schwierigen Corona-Jahres wieder einmal sein Herz für Kinder. Der frühere Fußball-Nationalstürmer spendet 75.000 Pfund (82.000 Euro) an ein Sorgentelefon für Kinder und Jugendliche, denen es gerade in diesen Zeiten womöglich vor Weihnachten graut.