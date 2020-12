Elversberg hadert nach 0:5 gegen Gladbach: "Tut ein bisschen weh"

Horst Steffen biss zerknirscht die Zähne zusammen, der Trainer des Fußball-Regionalligisten SV Elversberg haderte sichtlich. "Insgesamt war es ein enttäuschender Auftritt, weil das Spiel dann doch schon so früh gegen uns entschieden war", sagte der 51-Jährige nach der 0:5 (0:3)-Pleite gegen Borussia Mönchengladbach in der 2. DFB-Pokalrunde: "Wir wollten das Spiel so lange wie möglich offen gestalten und uns die Chance offenhalten, weiterzukommen."