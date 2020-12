NBA: Los Angeles Lakers um LeBron James und Schröder unterliegen Clippers

Die Los Angeles Lakers starten mit einer Niederlage in die NBA-Saison. Das Team um LeBron James muss sich Paul George und den Clippers beugen. Schröder dreht auf.

Der entscheidende Mann war dabei ausgerechnet Clippers-Superstar Paul George, der nach den Playoffs der vergangenen Saison viel Kritik für seine Leistungen hatte einstecken müssen. Doch an diesem Abend zeigte der 30-Jährige mit 33 Punkten bei einer herausragenden Wurfquote sowie sechs Rebounds, was in ihm steckt.