Darts-WM: Fanliebling Lim scheitert in Runde zwei

Fanliebling Paul Lim ist bei der Darts-WM in London in der zweiten Runde ausgeschieden. Der 66-Jährige aus Singapur unterlag dem Belgier Dimitri Van den Bergh (26), Nummer neun der Welt, mit 0:3. Lim hatte in der ersten Runde mit seinem 3:2-Sieg über den Weltranglisten-34. Luke Humphries bereits für eine Überraschung gesorgt.