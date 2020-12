DEL: Berlin verliert - Schwenningen mit perfekter Bilanz

Die Eisbären Berlin müssen in der Deutschen Eishockey Liga am zweiten Spieltag ihre erste Niederlage hinnehmen, während die Wild Wings erneut siegreich sind.

Die Eisbären Berlin haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am zweiten Spieltag ihre erste Niederlage hinnehmen müssen.

Wild Wings feiern zweiten Sieg im zweiten Spiel

Statt 52 Spielen kommt jeder Klub im Idealfall auf 38 Partien, wenn Spielabsagen wegen Coronafällen ausbleiben. Die Play-offs werden nicht wie üblich im Modus "best of seven", sondern in maximal drei Begegnungen pro Runde ausgetragen.