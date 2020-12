DFB-Pokal: Fürth überrascht Hoffenheim - Schalke und Dortmund siegen

Der SpVgg Greuther Fürth ist in einem hochspannenden Pokal-Fight mit Überlänge die erste Überraschung der zweiten Runde gelungen. Der Tabellendritte der 2. Liga warf am Dienstag auswärts den Bundesligisten TSG Hoffenheim mit 7:6 im Elfmeterschießen raus und zog ins Achtelfinale ein. Nach 90 und 120 Minuten hatte es 2:2 gestanden.

Schalke tat sich unter Jahrhunderttrainer Huub Stevens gegen den Außenseiter zunächst schwer, die Verunsicherung war den Königsblauen deutlich anzumerken. Erst ein sehenswerter Distanzschuss von Nationalspieler Suat Serdar (27.) brachte Schalke auf die Siegerstraße. Benito Raman (51., 63.) machte in der zweiten Halbzeit alles klar. Für den Ehrentreffer sorgte Johannes Reichert (82.) im Nachschuss, nachdem er mit einem Foulelfmeter an Torhüter Ralf Fährmann gescheitert war. "Wir haben die nächste Runde erreicht, das ist das Wichtigste. Endlich mal wieder ein Sieg", sagte Stevens.

Leipzig hatte das Spiel in Augsburg von Beginn an im Griff und ging durch Willi Orban (11.) früh in Führung. In der Folge verpasste es die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann aber nachzulegen. Für die Entscheidung sorgte Joker Yussuf Poulsen (74.), Angelino (82.) stellte den Endstand her. "Ich habe immer betont, dass die Mentalität der Mannschaft außergewöhnlich war und ist. Die Art und Weise war beeindruckend", sagte Nagelsmann.