Frühes Hummels-Tor: BVB im DFB-Pokal glanzlos ins Achtelfinale

Ungefährdet, aber glanzlos: Vize-Meister Borussia Dortmund hat mit einem Arbeitssieg im DFB-Pokal das Achtelfinale erreicht. Der Bundesliga-Fünfte setzte sich beim Zweitliga-Aufsteiger Eintracht Braunschweig mit 2:0 (1:0) durch und durfte sich nach Problemen in der Liga und der Trennung von Trainer Lucien Favre mit einem kleinen Erfolgserlebnis in die kurze Weihnachtspause verabschieden.

Schon in der ersten Halbzeit hätten die Gäste für klarere Verhältnisse sorgen können. Julian Brandt (22.) verpasste nach einem Aussetzer von Braunschweigs Torhüter Jasmin Fejzic ebenso einen Torerfolg wie Jude Bellingham, der in der 35. Minute den Pfosten traf. Den meist zu mutlos agierenden Niedersachsen eröffnete sich in der 23. Minute eine Gelegenheit durch Marcel Bär, der an Marwin Hitz scheiterte.