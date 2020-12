Real Madrid: Toni Kroos über Hansi Flick und Weltfußballer-Wahl

Für Toni Kroos ist Hansi Flick maßgeblich am Triple der Münchner in der vergangenen Saison verantwortlich. Die Weltfußballer-Wahl hat hingegen keinen hohen Stellenwert.

In der neuesten Folge haben sich die Kroos-Brüder mit der Wahl zum Weltfußballer auseinandergesetzt - ein Preis, dem Felix Kroos nicht viel abgewinnen kann. "So richtig interessieren tut mich das ehrlich gesagt nicht."

Kroos: Nicht-Stürmer bei der Weltfußballer-Wahl benachteiligt

"Er hat ein überragendes Jahr gespielt mit seinen 34 Jahren", begründete er seine Meinung, wies aber zugleich auch auf ein Problem bei der Wahl hin: "Wenn du so viel gewinnst, finde ich es auch mal schön für die ganze Zunft von Nicht-Stürmern, dass da nicht auch nur Stürmer sind, sondern dass es allgemein ein bisschen darum geht, was auch sonst noch wichtig ist auf dem Platz. Dazu gehören auch Verteidiger und Mittelfeldspieler."

Allerdings glaubt er nicht wirklich daran, dass sich daran in absehbarer Zukunft etwas ändern wird. "Für Verteidiger und Mittelfeldspieler ist es einfach schwer, in diese Auswahl zu kommen, weil halt keiner 40 Tore schießt."

Das größte Problem habe er aber bei diesem Preis damit, dass er dem Geist des Fußballs widerspreche. Er sei "auf diese Einzelauszeichnung nicht so scharf. Ich sehe das im Fußball als echt schwierig an mit Einzelauszeichnungen, weil es ein Teamsport ist."

Trainer-Wahl interessiert Kroos nicht

An seinem Bild, das er vom Bayern-Trainer hat, habe diese Wahl nichts geändert. "Hansi Flick ist für mich einer der Menschen des Jahres 2020", zollte er dem ehemaligen Co-Trainer in der Nationalmannschaft großes Lob. Denn immerhin habe dieser aus den Bayern nicht "nur einfach einen Triple-Sieger gemacht, sondern eine Mannschaft - wenn man jetzt vielleicht mal die letzten ein, zwei Monate weglässt - die wirklich über jede Mannschaft hinweg gefegt ist und selten weniger als vier Tore geschossen hat."

Kroos: "Einmal ein Problem mit Flick bei der Natinalmannschaft"

Doch bei all diesem Erfolg sei Flick immer ein angenehmer Mensch ohne Starallüren geblieben, was ihm Kroos hoch anrechnet. "Hansi ist ein wunderbarer Mensch, der ungern im Mittelpunkt ist. In meinen Augen hat er es einfach verdient, so wie es läuft."