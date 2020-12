Bundesliga, FSV Mainz 05: Christian Heidel soll die Schröder-Lücke schließen

Heidel wollte keine Konkurrenz zu Schröder

Am 3. Januar geht es bereits beim FC Bayern München weiter. "Christian wollte unter anderen Voraussetzungen starten und nicht mehr in vorderster Front stehen. Wir hoffen trotzdem, dass wir zusammenkommen und keinen Plan B brauchen", erklärte Hofmann. Sprich: Der FSV Mainz 05 setzt alles auf die Karte Christian Heidel.

Hofmann fehlen konkrete Antworten auf drängende Fragen

Es wäre in einer Situation, in der Mainz mit sechs Punkten Rang 17 belegt und tief im Abstiegskampf steckt, eine logische Variante. Heidel kennt das Umfeld, die Verantwortlichen, den gesamten Verein und ist bei den Fans anerkannt. Durch seine guten Netzwerke und Erfahrung könnte er die Mannschaft innerhalb der kommenden vier Wochen verstärken.

Hofmann hatte auf die drängendsten Fragen allerdings noch keine Antworten, gab aber auf Nachfrage von SPORT1 zu: "Wir wissen, dass wir alle Schritte schnell vollziehen müssen." Es gehe nun darum, die Kräfte zu bündeln und Heidel zu installieren: "Wir können den Spielbetrieb doch nicht einstellen und einfach in der 2. Liga starten. Wir glauben weiterhin an unsere Chance."

Was ist dran an der Personalie Bo Svensson?

Mit Jan-Moritz Lichte an der Seitenlinie? Hofmanns Worte klingen nach Lippenbekenntnis: "Lichte ist Trainer, er war auch schon unser Co-Trainer. Er hat uns in der Krise geholfen. Wir gehen sehr offen in der Kommunikation mit Lichte um." Doch der Coach ist angezählt, sechs Punkte in elf Partien sind eine katastrophale Bilanz.