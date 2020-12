Darts-WM 2021: 2. Runde mit Van den Bergh - Lim, Petersen und Cross

Cross scheitert gegen van Duijvenbode

Bis zum 2:2 in Legs im fünften Satz war alles in der Reihe, doch dann verwandelte der Niederländer mit dem Spitznamen "Aubergenius" (arbeitet auf einer Auberginenfarm) seinen ersten Matchdart auf die Doppel-18 zum entscheidenden Break. ( Statistiken zu Cross vs. van Duijvenbode )

Fehler-Festival bei Petersen-Sieg gegen Lennon

Lennon warf von 46 Versuchen sogar 39 (!) am äußeren Ring oder dem Bullseye vorbei, was einer Quote von 15,22 Prozent entspricht. So spielten beide nur einen Drei-Dart-Average von 89 Punkten. (Statistiken zu Petersen vs. Lennon)