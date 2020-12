BVB: Giovanni Reyna als Nachwuchsspieler des Jahres in USA ausgezeichnet

Reyna, Pulisic und Co. - Deshalb starten die US-Boys durch

Giovanni Reyna von Borussia Dortmund ist von der U.S. Soccer Federation zum Nachwuchsspieler des Jahres 2020 gewählt worden - nicht als erster Bundesligaprofi.

Das Mittelfeld-Juwel von Borussia Dortmund wurde in den USA als Nachwuchsspieler des Jahres 2020 ausgezeichnet.

Damit tritt der 18-Jährige in große Fußstapfen, denn 2016 wurde diese Auszeichnung auch dem früheren BVB-Star und jetzigen Chelsea-Spieler Christian Pulisic verliehen.

Während für viele das laufende Jahr eines zum Vergessen ist, wird Reyna 2020 in guter Erinnerung behalten.

Der Sohn des ehemaligen US-Kapitäns Claudio Reyna feierte am 18. Januar 2020 in Augsburg sein Bundesliga-Debüt und hat in 39 Spielen bisher fünf Tore und sieben Assists für die Schwarz-Gelben verzeichnet.