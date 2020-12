DFB-Pokal: FC Schalke 04 gewinnt gegen Regionallist Ulm mit 3:1

Suat Serdar hatte die Königsblauen mit einem Distanzhammer aus dem Nichts in Führung gebracht (27.), Benito Raman sorgte nach der Pause mit seinem Doppelpack (51., 62.) für klare Verhältnisse. Johannes Reichert verkürzte in der Schlussphase vom Elfmeterpunkt (82.) und sorgte damit für den verdienten Ehrentreffer der Ulmer.

In seinem zweiten Spiel als Feuerwehrmann konnte Schalkes Interimstrainer Huub Stevens nach der Niederlage gegen Bielefeld somit einen Sieg verzeichnen. Stevens veränderte seine Startelf im Vergleich zur 0:1-Pleite gegen die Arminia auf fünf Positionen - was offensichtlich Wirkung zeigte.

Schalke-Führung aus dem Nichts

In der ersten Hälfte war - außer beim Treffer von Serdar - nicht spürbar, dass zwischen den beiden Mannschaften drei Klassen Unterschied lagen. Ulm hatte auf Schalke in der ersten Hälfte sogar mehr Spielanteile als die Knappen und kam in der Anfangsphase über Nicolas Jann aus spitzem Winkel zu einer guten Chance (14.). Bereits nach wenigen Minuten hatte Schalke-Keeper Ralf Fährmann die Kugel im Fünfmeterraum per Doppelfaust aus der Gefahrenzone befördern müssen (3.).