DFB-Pokal: RB Leipzig und 1. FC Köln weiter - FC Augburg raus

In der zweiten Runde des DFB-Pokals setzen sich RB Leipzig und der 1. FC Köln durch, während der FC Augsburg ausscheidet. Hoffenheim muss in die Verlängerung.

Leipzig hatte die Begegnung wegen des engen Kalenders erst im neuen Jahr spielen wollen, was Augsburg ablehnte. Der FCA werde schon noch "merken", dass RB auch jetzt bereit für den Pokalfight sei, sagte Nagelsmann dazu pikiert - und behielt recht. Weil er den Gegner "sehr tief" und deshalb "eher begrenzten Raum" erwartete, setzte er auf "viele unbequeme, bewegliche Mittelfeldspieler". Das war genau der richtige Ansatz.

Leipzig-Sieg hätte höher ausfallen können

Leipzig mit den neu ins Team gerückten Emil Forsberg und Dani Olmo spielte dominant und war technisch überlegen. Nordi Mukiele hatte per Kopf die erste gute Gelegenheit, doch Gikiewicz zeigte seine erste von zahlreichen Paraden (10.). Die anschließende Ecke brachte dennoch die Gästeführung: Angelino trat sie, Orban war aus fünf Metern zur Stelle. FCA-Kapitän Jeffrey Gouweleeuw hatte sich zuvor verschätzt.

Nach dem Seitenwechsel legte Augsburg seine Zögerlichkeit immer mehr ab und attackierte deutlich früher. Das eröffnete RB Räume, Gikiewicz musste gegen Kevin Kampl (50.) und Forsberg (52.) retten. Poulsen, schon beim 2:0 in der Liga Mitte Oktober per Traumtor erfolgreich, brachte nach einem Konter die Entscheidung, die Angelino formschön abrundete.

Köln ringt Osnabrück nieder

Dank Anthony Modeste hat der 1. FC Köln erstmals seit drei Jahren das Achtelfinale des DFB-Pokals erreicht. Der Stürmer entschied das Zweitrundenduell mit dem hartnäckigen Zweitligisten VfL Osnabrück mit seinem Tor und bescherte dem Favoriten zwei Tage vor Heiligabend ein glanzloses 1:0 (1:0). Modeste (45.+1) traf unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff. Für den lange verletzten Franzosen war es das erste Tor seit dem 1:1 in der Bundesliga beim FC Augsburg am 7. Juni.

Für den Einzug ins Achtelfinale erhält Köln etwa 700.000 Euro - Geld, das der FC angesichts seiner Verluste durch die Corona-Pandemie gut gebrauchen kann. Auf wen die Kölner in der nächsten Runde treffen, wird am 3. Januar ausgelost. Angesetzt ist das Achtelfinale am 2. und 3. Februar.