DFB-Pokal: Eintracht Braunschweig - Borussia Dortmund, Stimmen

Borussia Dortmund kämpft sich gegen Braunschweig in das Achtelfinale des DFB-Pokals. Bei Edin Terzic überwiegt am Ende die Freude über den Sieg. Die Stimmen zum Spiel.

Mats Hummels, der in der Pause angeschlagen in der Kabine blieb, brachte den BVB bereits in der zwölften Minute bei Eintracht Braunschweig auf die Siegerstraße. Danach mussten die Schwarz-Gelben aber lange zittern, ehe Jadon Sancho mit seinem Treffer zum 2:0 in der Nachspielzeit den Einzug ins Achtelfinale klarmachte. (DFB-Pokal: Alle Spiele und Ergebnisse)