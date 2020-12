Tennis: Doku-Serie Pathbreaking auf DAZN zum deutschen Tennis-Nachwuchs im Frauenbereich

Der Sprung vom Junioren- in den Profisport ist an sich schon schwer genug.

Seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie stehen junge Athletinnen in ganz Deutschland vor neuen Herausforderungen, die die Aufgabe noch zusätzlich erschweren.

Der Streaming-Dienst DAZN begleitet die Elite im deutschen Tennis-Nachwuchs auf dem Weg ins Damen-Tennis und gibt in der Doku-Serie "Pathbreaking: Hart times, tough girls" Einblicke in den Alltag der Spielerinnen. In Episode zwei werden dabei mit Tea Kukic, Joelle Steur und Alexandra Vedic drei vielversprechend junge Talente vorgestellt.